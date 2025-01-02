Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına ilişkin belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, av tüfeği, 4 tabanca gövdesi, kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 20 fişek, çeşitli silah parçaları ile 7 uyuşturucu hap ve 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.