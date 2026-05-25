Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabancalar, fişek, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan yol uygulamasında, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 90 fişek, çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
