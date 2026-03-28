Gaziantep'te seyir halindeki TIR alev alev yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip, dorseyi çekiciden ayırarak yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR'ın çekici kısmını sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otoyolun Gaziantep yönünün trafiğe geçici olarak kapatılmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı