Haberler

Gaziantep'te şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te dron destekli trafik denetimlerinde şerit ihlali yapan 694 sürücüye toplam 864 bin 724 lira para cezası uygulandı. Denetimler, trafik akışını olumsuz etkileyen hatalı davranışları önlemeyi amaçlıyor.

Gaziantep'te şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimler sürüyor.

Bu kapsamda bir haftada yapılan kontrollerde "kaynak" yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerce dronla kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur