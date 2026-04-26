Gaziantep'te selde mahsur kalan 5 kişi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
? Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası kırsal mahallede dere yataklarının taşması sonucu bir evde mahsur kalan 5 vatandaş kurtarıldı.

İlçede gündüz saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası Gevence Mahallesi'nde sel sularının yükselmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ile Nizip Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

Mahsur kalan 5 vatandaş, iş makinesi yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

Bölgede incelemelerde bulunan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AA muhabirine, ekiplerin ihbarların ardından olay yerine müdahale ettiğini söyledi.

Doğan, "Şiddetli yağışın ardından özellikle dere yatağına yakın kırsal mahallelerimizde sel taşkınları meydana geldi. Gevence Mahallemizdeki bir evde mahsur kalan vatandaşlarımızı iş makinesi yardımıyla kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ekiplerimizle birlikte sahada incelemelerimize ve teyakkuz halimize devam ediyoruz." dedi.

Bölgede hasar tespit ve çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
