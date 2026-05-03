Gaziantep'te sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Gaziantep'te sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle hasar oluşan 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Gaziantep Valiliğinden sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini belirterek, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibarı ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen ilimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurularak; Şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 04 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır" denildi.

Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı