Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi; yollarda su birikintileri oluştu, dere debisi yükseldi.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Alleben Deresi'nin debisinin yağış sonrasında yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan