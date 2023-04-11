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Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir otomobilde ruhsatsız tabanca, fişek ve 128 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir otomobilde ruhsatsız tabanca, fişek ve 128 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve otomobilde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 128 gram uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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