Gaziantep'te bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te bir restorana silahla ateş ettikten sonra kaçan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. Olayda kullanılan kaleşnikof tüfek ve 131 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta Akyol Mahallesi'ndeki bir restorana silahla ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, R.Ç. ve M.A'yı saklandıkları adreslerde yakaladı.
Olayda kullanılan kaleşnikof tüfek ile 131 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel