Gaziantep'te bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te bir restorana silahla ateş ettikten sonra kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta Akyol Mahallesi'ndeki bir restorana silahla ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, R.Ç. ve M.A'yı saklandıkları adreslerde yakaladı.

Olayda kullanılan kaleşnikof tüfek ile 131 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.