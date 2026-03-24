Haberler

Gaziantep'te polise silahla mukavemet gösteren firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polise silahla mukavemet gösteren firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazikent Mahallesi'nde hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Polis ekiplerine silahla mukavemet gösteren hükümlü, özel harekat polislerinin desteğiyle ikametinde yakalandı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
