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Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Yunus Timlerince kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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