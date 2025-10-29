Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, park halinde bulunan otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki Ökkeş Ş'ye ait 27 YM 585 plakalı otomobilin içinde bulunan piknik tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama sırasında otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.