İslahiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 79 yaşındaki İbrahim Öztürk'ün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Öztürk (79) yönetimindeki 33 E 4316 plakalı otomobil, Huzurlu Yaylası Tandır Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Öztürk, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek