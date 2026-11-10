Gaziantep'te otomobil bagajında 12 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında

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GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı otomobilin bagajındaki kutu içerisinde 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilin bagajındaki kutuda gizlenmiş 12 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı