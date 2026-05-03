Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 okulda eğitime yarın ara verilecek
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gören 39 okulda eğitime yarın ara verilecek.
Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır."
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz