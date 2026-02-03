Gaziantep'te okulun çatısı yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bir okulun çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Gökçedere Mahallesi'ndeki tek katlı 3 derslikli Gökçedere İlkokulu'nun çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden öğretmenler, 45 öğrenciyi tahliye edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiyeciler gelene kadar öğretmenler hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çatıda zarar oluşturan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)