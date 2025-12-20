Gaziantep'te minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Akyokuş mevkisinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
E.İ. (22) idaresindeki 06 DZ 9848 plakalı minibüs, Nurdağı- Gaziantep kara yolu Akyokuş mevkisinde A.N.M. (33) yönetimindeki 46 AJK 879 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel