Gaziantep'te midibüs otomobille çarpıştı; ilk belirlemelere göre 3 ölü, 17 yaralı var

Gaziantep'te midibüs otomobille çarpıştı; ilk belirlemelere göre 3 ölü, 17 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı, midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA