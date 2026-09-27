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Gaziantep'te midibüs otomobille çarpıştı; ilk belirlemelere göre 3 ölü, 17 yaralı var

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Gaziantep'te midibüs otomobille çarpıştı; ilk belirlemelere göre 3 ölü, 17 yaralı var
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Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı, midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
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