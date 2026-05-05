Gaziantep'te kuvvetli yağış uyarısı

Gaziantep'te akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın saat 18.00'e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.