Taksi şoförünün, şüphelinin tüfeğini almaya çalıştığı anlar araç içi kamerasında

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kız arkadaşını silah zoruyla kaçıran Semih Ç. polis operasyonuyla yakalandı. Taksici ve rehin alınan genç kadın kurtarıldı. Olay anı araç içi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kız arkadaşı Gülbahar Y.'yi (36) kaçırdığı öne sürülen, silah zoruyla şoförünü tehdit ettiği taksiyle kent merkezine gelen Semih Ç. (31) operasyonla yakalandı. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın (58) operasyon sırasında Semih Ç.'nin pompalı tüfeğini almaya çalıştığı anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Araban ilçesinde taksicilik yapan Ramazan Yıldırım, dün öğleden sonra uygulama üzerinden taksi çağrılan adrese gitti. Yıldırım, burada elindeki pompalı tüfeği kız arkadaşı Gülbahar Y.'ye doğrultan Semih Ç. ile karşılaştı. Semih Ç., bu kez de silahı Yıldırım'a çevirip, kız arkadaşıyla birlikte aracın arka koltuğuna bindi. Semih Ç., Ramazan Yıldırım'dan aracı sürmesini istedi.

SİVİL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ DE TEHDİT ETTİ

Silahla rehin alma ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Taksiyi takip eden polis ekipleri, ayrıca güzergah üzerinde de önlem aldı. Takip sırasında ekip aracına ateş açan Semih Ç., Yavuzeli ilçesine geldiğinde önlem alan polis ekiplerini görüp Ramazan Yıldırım'dan yola devam etmesini istedi. Semih Ç., güzergah üzerinde sivil araçların sürücülerine de silah doğrultup yolu açmalarını istedi.

ARABAN'DA BAŞLAYAN TAKİP, GAZİANTEP'TE SON BULDU

Polis ekipleri Gaziantep'te Karacaahmet Mahallesi'nde, önünü kestikleri taksiyi durdurdu. Semih Ç. yine polislere ateş açtı. Polisler de havaya uyarı ateşi açarak şüpheliden teslim olmasını istedi. Bu sırada taksi şoförü Ramazan Yıldırım, Semih Ç.'ye engel olmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı, Gülbahar Y. ve Ramazan Yıldırım kurtarıldı. Olay sırasında Yıldırım, parmağından yaralandı.

Semih Ç. gözaltına alınırken, Gülbahar Y. de ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada Semih Ç.'nin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelinin gözaltına aldığı görüldü.

TAKSİCİNİN TÜFEĞİ ALMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın, polislere ateş ettiği sırada şüpheli Semih Ç.'ye müdahale etmesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım'ın arkasını dönerek tüfeği almaya çalıştığı ve sonrasında polislerin Semih Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
