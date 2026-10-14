Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Karkamış'ta kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay, Oğuzeli'nde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 4 ay cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Karkamış'ta "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.T. ile Oğuzeli ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA