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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Karkamış'ta kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay, Oğuzeli'nde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 4 ay cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Karkamış'ta "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.T. ile Oğuzeli ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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