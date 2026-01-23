Haberler

Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, ulaşımın aksamaması için belediyeler çalışmalar yürütüyor. Ücretsiz toplu taşıma hizmetleri sunulurken, kar lastiği kullanımı konusunda uyarılar yapılıyor.

Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için mücadele ediyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, araç trafiğinin daha da düşebilmesi için belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz hizmete açıldı.

Kar nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarımız gece boyunca sahadaydı. Sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda, Gaziantep Nurdağı devlet yolu kontrollü bir şekilde saat 11.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine açıldı. Gaziantep-Kahramanmaraş devlet yolunda ise her iki istikamette trafik akışı sağlanıyor. TAG Otoyolu Gaziantep geçişinde trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. İlimizde şu anda araç trafiğine kapalı kesimimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirten Çeber, kar lastiği, zincir, takoz gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkılmamasını ve şehir içerisinde de belediyelerin toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini belirtti.

Fatma Şahin'den uyarı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şehir içi ana arterlerin durumuna ilişkin görsel paylaştı.

Kentte sabaha kadar yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Buna rağmen ekiplerimizin yoğun ve aralıksız çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı ana arter yolumuz bulunmuyor. Şehir içi ve ilçelerimizde ana arterlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda ise ilçe belediyelerimiz çalışma yürütüyor. Çevre yolu ve şehirler arası yollarda da Karayolları ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, kar lastiği olmadan trafiğe asla çıkmayın. Ayrıca zorunlu haller olmadıkça ücretsiz yaptığımız toplu taşımayı tercih edin."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
