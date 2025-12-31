Haberler

Gaziantep'te kapanan kırsal mahalle yollarını açma çalışması sürüyor

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 kırsal mahalle yolunu açmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 kırsal mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

İslahiye ve Nurdağı Kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan İslahiye'de 19, Nurdağı'nda 18 kırsal mahalle yolunun açılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

