Gaziantep'te kapanan kırsal mahalle yollarını açma çalışması sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 kırsal mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

İslahiye ve Nurdağı Kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan İslahiye'de 19, Nurdağı'nda 18 kırsal mahalle yolunun açılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.