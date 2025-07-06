Gaziantep'te Kahvehanede Silahlı Kavga: 62 Yaşındaki Yusuf Çetin Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada yaralanan 62 yaşındaki Yusuf Çetin, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 23 Haziran'da meydana geldi ve Çetin'in cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kahvehanede otururken merminin isabet ettiği kişi, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Göllüce Mahallesi Trenli Sokak'taki kahvehanede, 23 Haziran'da meydana gelen silahlı kavgada merminin isabet ettiği Yusuf Çetin (62), tedavi gördüğü Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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