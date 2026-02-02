Haberler

Gaziantep'te istinat duvarının çökmesi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te sağanak yağışların etkisiyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay sonucunda 4 daire ve 3 otomobil hasar gördü. Güvenlik kameraları, duvarın çöküş anlarını kaydetti.

GAZİANTEP'te 4 bloklu sitenin istinat duvarının çökmesiyle 4 daire ve 3 aracın hasar gördüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle 4 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 dairenin balkon ve duvarı yıkılırken, 3 otomobil de enkaz altında kalıp hasar gördü. İhbar üzerine adrese, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Site tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler bölgede güvenlik şeridi çekip binaya giriş çıkışları yasakladı. İstinat duvarının çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, duvarın çökmesiyle dairelerin balkonlarının devrildiği ve araçların toprak altında kaldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok