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İslahiye'de makineye kolunu kaptıran işçi yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ekmek fabrikasında hamur dinlendirme makinesine kolunu kaptıran 22 yaşındaki işçi K.İ., ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir ekmek fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında çalışan K.İ. (22), üretim sırasında kullanılan hamur dinlendirme makinesine kolunu kaptırdı.

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.İ, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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