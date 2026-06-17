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Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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