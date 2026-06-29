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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçelerinde, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay İ.H.E'yi, ?bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 suç dosyası olan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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