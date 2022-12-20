Gaziantep'te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
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Gaziantep'te aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. .
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
4 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel