Gaziantep'te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı Güncel Haberler Gaziantep'te aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. . 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. 4 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Akkent Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.