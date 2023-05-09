Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ş.P'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gamze Nur Sarı - Güncel