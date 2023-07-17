Gaziantep'te Hastanelerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Güncel Haberler
Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 hastaneden, 3 cep telefonu çalındı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi T.K. yakalandı.
GAZİANTEP'te, iki hastanede 3 ayrı hırsızlık olayına karışan T.K, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.< Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 hastaneden, 3 cep telefonu çalındı. Telefon sahipleri olayı polise bildirdi. Şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık şüphelisinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel