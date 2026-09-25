Gaziantep'te hasta ölümü davasında 2 sağlıkçıya müebbet ve 25 yıl hapis verildi

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Gaziantep'te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastanın iğne sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin davada, iki sağlık çalışanından biri müebbet, diğeri 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aslı Ersoy ile Mustafa Çelik katılmadı. Duruşmada sanık avukatları ile ölen Abdurrezzak Baysal'ın yakınları hazır bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talep etti.

Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" suçundan sanıklardan Aslı Ersoy'a müebbet hapis, Mustafa Çelik'e ise 25 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Yaklaşık 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal'ın, hemşire olarak görev yapan Aslı Ersoy ve hemşir Mustafa Çelik ile tartışma yaşadığı ve başka bir hastaya ait olan kas gevşetici olduğu öne sürülen ilacın enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 sağlık çalışanı hakkında "olası kastla öldürme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA