Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz