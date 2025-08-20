Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.S'yi Nizip ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.