Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Nizip ilçesinde gizlendiği adreste himaye altında bulundu. H.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.S'yi Nizip ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
