Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari A.D. motosikletli polis timleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli polis timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yağma, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma" suçundan aranan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D'yi (19) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.