Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, uyuşturucu madde imal eden ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Beyza Nur Eryılmaz
