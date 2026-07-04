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Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.Y., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, İslahiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca yapılan operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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