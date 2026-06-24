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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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