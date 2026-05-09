Gaziantep'te Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi açıldı

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürün önemine vurgu yaptı.

Bey Mahallesi'ndeki Tarihi Antep evinde belediyenin iş birliğinde hayırsever Süzer ailesinin desteğiyle hazırlanan Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürün kuşaktan kuşağa geçen ve öğrenilen bir değer olduğunu söyledi.

Müzeye dönüştürülen tarihi yapının öneminden bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"12 bin yıllık tarih bize emanet, bu gördüğünüz siyah taş, Hitit dönemi, bunlar bize ait, Zeugma, Roma döneminden bize emanet. Su medeniyeti Fırat, Rum kale bize emanet. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla daha güçlü çalışacağız, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, hem şehri Anteb-i cihana uygun bir şekilde bu şehri geleceğe taşıyacağız."

Programda, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeçi de selamlama konuşması yaptı.

Hayırsever Süzer ailesi, diğer ilgililer ve vatandaşların katılımıyla açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte program sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
