Gaziantep'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 20 yaşındaki Z.Y., hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Narlıtepe Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Y. (20) Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk