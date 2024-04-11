Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kentte yaşanan sağanak sonrası Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde bir sitenin garajını su bastı.
Garajı temizlemeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan (55), suyu tahliye etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Site sakinlerinin yerde hareketsiz halde bulduğu Şahan, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.