Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilik, öğrencilerin ve eğitimcilerin sağlığı için okulları tatil etti.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 31 Aralık 2025 tarihi sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden, öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabiltasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel öğretim anaokulları dahil olmak üzere, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
