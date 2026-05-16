Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada kaçak 15 cep telefonu, 1140 paket sigara ve çok sayıda cihaz ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, M.A'ya ait bir iş yerinde yaptıkları aramada, kaçak 15 cep telefonu, 1140 paket sigara ile çok sayıda cihaz ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz