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Düğünde havaya ateş açtı, dronla yakalandı

Düğünde havaya ateş açtı, dronla yakalandı
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Gaziantep'te bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan Ü.Ö., polisin dronla yaptığı hava devriyesi sırasında tespit edilerek gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te düğünde tabanca ile rastgele havaya ateş açan Ü.O., polis tarafından dronla tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, hava devriyesi sırasında Sam Mahallesi'ndeki düğünde Ü.Ö.'nün havaya ateş açtığını tespit etti. Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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