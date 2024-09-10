Down Sendromlu Gençlerin Asker Olma Hayali Gerçekleşti
Gaziantep İslahiye'de down sendromlu Bedirhan Kaya ve Mehmet Kuş'un asker olma hayali, Kaymakam Mehmet Soylu'nun desteğiyle gerçeğe dönüştü. Gençler, ailelerinin düzenlediği kına merasiminin ardından Jandarma Komutanlığı'na götürülerek temsili askerlik yaptılar ve yemin töreninde belgelerini aldılar.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde down sendromlu iki gencin asker olma hayali, Kaymakam Mehmet Soylu tarafından gerçekleştirdi.
Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Bedirhan Kaya ile Serinevler Mahallesi'nde ikamet eden 22 yaşındaki Mehmet Kuş, asker olma hayalini ailesiyle paylaştı.
İki gencin babaları Hüseyin Kaya ile Şehmus Kuş, bu konuda Kaymakam Soylu'dan destek istedi.
Aileleri tarafından düzenlenen kına merasiminin ardından evlerinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen gençler, üniforma giyip temsili askerlik yaptı.
Yemin törenine Kaymakam Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile askeri personel ve aileler katıldı.
Soylu, gençlere askerlik hizmet anısına dair belgelerini takdim etti.