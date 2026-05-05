Gaziantep'te devrilen işçi servisindeki 16 kişi yaralandı
Gaziantep'te işçi servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
D.T. idaresindeki 27 S 4972 plakalı işçi servisi, Çevre yolu Küsget Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik bariyerine çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 15 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz