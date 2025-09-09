Haberler

Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımına Başlandı

Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımına Başlandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 389 orta hasarlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım sırasında çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 389 binanın yıkımına başlandı.

Yıkım ihalesini kazanan firma tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 389 orta hasarlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmaları sırasında çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
