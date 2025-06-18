Gaziantep'te Çocuklar Tasarım Beceri Atölyesi'nde Kilim Dokumayı Öğreniyor

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Gaziantep'in Araban ilçesinde açılan Tasarım Beceri Atölyesi'nde 155 öğrenci geleneksel kilim dokuma sanatını öğreniyor. Atölye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Tasarım Beceri Atölyesi"n de çocuklar kilim dokumayı öğrendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, 8 öğretmen ve 2 idarecinin görev yaptığı ve 155 öğrenci bulunan Araban Anaokuluna Tasarım Beceri Atölyesi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından açılışı gerçekleştirilen atölyede çocuklar geleneksel kilim dokumayı öğrendi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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