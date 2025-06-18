Gaziantep'te Çocuklar Tasarım Beceri Atölyesi'nde Kilim Dokumayı Öğreniyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Tasarım Beceri Atölyesi"n de çocuklar kilim dokumayı öğrendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, 8 öğretmen ve 2 idarecinin görev yaptığı ve 155 öğrenci bulunan Araban Anaokuluna Tasarım Beceri Atölyesi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından açılışı gerçekleştirilen atölyede çocuklar geleneksel kilim dokumayı öğrendi.