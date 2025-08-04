Gaziantep'te Cinayet Gizi: 11 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili olayı gizlediği iddia edilen 11 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma, cinayeti gizleyen kişilerin delilleri yok ettiğini belirledi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili olayı gizlediği iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 22 Haziran'da E.T'nin kardeşi İ.H.T. tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerince, şüpheli İ.H.T'nin yakalanıp tutuklanmasının ardından soruşturma derinleştirildi.

Jandarma Asayiş ve JASAT tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından cinayeti gizlediği belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çapraz sorguyla şüphelilerin suç delillerini yok ettikleri ve gizledikleri belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ve R.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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