Gaziantep'te cezaevi personeli ve mahkumlarca yapılan el sanatları sergisi açıldı

Gaziantep'te cezaevi personeli ve mahkumlar tarafından yapılan el sanatları sergisi açıldı.

Gaziantep Adliyesi'nin giriş katında "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla açılan sergide, bakır ve sedef işçiliği ile filografi gibi 600'den fazla el sanatı ürünü yer alıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, kurdele kesilmesinin ardından davetlilere eserleri tanıttı.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, hakim ve savcılar ile cezaevi ve adliye personeli katıldı.